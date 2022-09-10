حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1824 مواطنا بالمجان فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بقرية غرب سهيل بمركز أسوان ، وقرية البصالى بمركز كوم أمبو ، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتى ذلك في إطار الجهود المتواصلة تبذلها الجهات المختصة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

فيما أكد الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل قريتى غرب سهيل والبصالى ، والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية ، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1824 مواطن ومواطنة مجاناً ، مع تقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .



جانب من العلاج