اليوم السابع
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إصلاح كسر مفاجئ لخط المياه فى قرية أبو سمبل بأسوان

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:43 م
إصلاح كسر مفاجئ لخط المياه فى قرية أبو سمبل بأسوان جانب من أعمال الإصلاح
أسوان - صلاح المسن

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قامت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم، بإصلاح كسر مفاجئ لخط المياه المغذى لمنطقة مدرسة أبو سمبل شرق، بشارع 57 بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، بعد أن أدى إلى غرق الشارع، وتم شفط ونزح المياه وإصلاح الكسر وفتح المحابس وإعادة ضخ المياه، وتواجد بموقع العمل رئيس الوحدة المحلية لقروى أبوسمبل حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة.

 

كانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم بمتابعة تنفيذ رفع التراكمات من على جانبى ترعة النقرة فى نطاق قروى أبو سمبل وأشرف على الأعمال هندسة رى وادى النقرة وتم استهداف المناطق التى بمحازاة طريق ابوسمبل توشكى تمهيدا لإدراجه فى خطه التجميل والمظهر الجمالى ومتنفس لأهالى المنطقة، مع قيام الوحدة المحلية لقروى أبو سمبل بتشكيل فرق رصد لمنع إلقاء أى مخلفات على جوانب الترع وبجوار الكبارى وتحرير محاضر للردع الفورى للمخالفين، مع استمرار أعمال المتابعة والمرور بإشراف ومتابعة ميدانية من نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان لتعظيم الاستفادة من الطفرة التى تشهدها المحافظة مع تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة) التى تستهدف الريف المصرى.

 

جانب من أعمال الإصلاح
جانب من أعمال الإصلاح

 


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