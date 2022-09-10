اليوم السابع
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اليوم آخر فترة لمعرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر.. واستمرار فروع المحافظات

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:07 م
اليوم آخر فترة لمعرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر.. واستمرار فروع المحافظات أهلا مدارس
كتب مدحت وهبة

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يستمر معرض وزارة التموين والتجارة الداخلية "أهلا مدارس" الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر  بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حتى مساء اليوم السبت، حيث سينهى المعرض فعالياته اليوم، مع استمرار عمل فروع المعرض في مختلف المحافظات لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة.
 
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته، حيث تشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح المعرض الرئيسي لسلسلة معارض" أهلا مدارس"، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك واستمر المعرض من يوم 1 الى  يوم 10 من سبتمبر الجارى.

التموين

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