القبض على المتهمين باحتجاز عامل وسقوطه من نافذة شقة أثناء هروبه بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

حاول عامل الهرب من احتجازه بشقة سكنية على يد 4 أشخاص في الهرم، فسقط من النافذة مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باحتجاز المجني عليه بعد أن اتفق معهم على رغبته في استبدال مبلغ مالي إلى عملة أجنبية وأخل بالاتفاق وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم بسقوط شاب من نافذة شقة وإصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص احتجزوا المجني عليه وأثناء محاولته الهرب من النافذة تعرض للسقوط.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باحتجازه، بسبب خلافات بينهم والمجني عليه على استبدال مبلغ مالي لعملة أجنبية، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.