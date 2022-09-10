اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز المشاريع التنموية ومواجهة الجفاف

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:22 م
الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز المشاريع التنموية ومواجهة الجفاف الجفاف
أ ش أ

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بحث رئيس ولاية "جلمدغ" الصومالية أحمد عبدى كاريى، اليوم /السبت/، مع وفد من الأمم المتحدة، سبل تعزيز المشاريع التنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في المناطق التابعة للولاية الواقعة وسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن اللقاء تناول كذلك بحث قضايا الأمن وسبل مواجهة الجفاف في الصومال.

يذكرأن، أعربت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن الوضع في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وخاصة في الصومال.

ووفق مدير المنظمة الدكتور تيدروس جيبرييسوس " فمن المتوقع أن تتعرض أجزاء من الصومال للمجاعة في المستقبل القريب جداً ما لم يكن هناك زيادة عاجلة في المساعدة الإنسانية، لافتا الى أنه " بينما يواجه ملايين الأشخاص في أجزاء أخرى من البلاد الجوعَ الشديد، ومن المحتمل أن يكون العديد من الأشخاص قد ماتوا جوعا بالفعل."

وقال المدير العام إن الزيادة السريعة في المساعدة الإنسانية منذ أوائل هذا العام أنقذت العديد من الأرواح، لكن الموارد المتاحة للمنظمة وشركائها للاستجابة للأزمة "يفوقها الارتفاع الكبير في الاحتياجات".

وقال جيبرييسوس : "الصومال وجيرانها في منطقة القرن الإفريقي الكبرى - وكذلك دول منطقة الساحل - بحاجة إلى مساعدة العالم، وهي بحاجة إليها الآن".


الجفاف

الصومال

الأمم المتحدة

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