السجن المؤبد لسائق قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد لسائق بتهمة قتل زوجته طعنا بالسكين على إثر خلافات زوجية عقب مشاجرة بينهما في منزلهما بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث قام بطعنها عدة طعنات بأكثر من سلاح أبيض سكين حتى لفظات أنفاسها الأخيرة فيما رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع بكون واقعة القتل مشاجرة وضرب أفضى إلى الموت وادعائه الجنون عقب ذلك والإصابة بالمرض النفسى، واعتبرتها المحكمة قتل عمد وتقدير السجن المؤبد للمتهم عقب طعنها 3 مرات بالرقبة.

فيما تمسك دفاع المتهم خلال الجلسة أن الواقعة حقيقتها مشاجرة وضرب أفضى إلى الموت وأن المتهم كان في حالة دفاع شرعى عن النفس وأن المجنى عليها هي التي كانت تعتدى عليه ورفضت المحكمة جميع الدفوع المبداه وقررت أن واقعة القتل عمدية وأكدت المحكمة أن النيابة العامة حالفها الصواب فيما سطرته من قيد ووصف ومن ثم تقضى المحكمة بأقصى عقوبة متاحة أمامها بالمؤبد وفق ما جاء بالمادة 230 عقوبات.

وفى جلسات سابقة دفع دفاع المتهم بأنه مريض نفسى ويعانى من آفة عقلية وعليه فقد قررت المحكمة إيداعه لمدة 30 يوما في مستشفى الصحة النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وأفاد التقرير بأن المتهم سليم ومدرك للزمان والمكان ولا يعانى من أي أمراض .

وكان المتهم ويدعى «أحمد ح م» 32 سنة سائق قد قام على إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته وتدعى «هدى س ع» وذهابها إلى منزل أسرتها قام بالصلح معها وإعادتها لمنزل الزوجية بعد تعهده بحسن معاملتها هي وطفليها وعقب نشوب مشاجرة بينهما بالمنزل استل سكينا وطعن إياها بطعنه نافذة بالرقبة فانكسرت السكين فاحضر سكينة ثانية وطعنها فانكسرت ثم أحضر سكينا ثالثة وطعنها عدة طعنات بالرقبة وجلس المتهم يدخن السجائر بجوار الجثة وعلى أثر صراخ الطفلين صعدت اسرة المتهم ليتوالى الصراخ وعلى اثرة حضر الجيران وألقى ضباط مباحث قسم أول بنها القبض على المتهم .

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين «أحمد ح م» 32 سنة سائق وزوجته «هدى س ع» 26 سنة ربة منزل بسبب الخلافات المنزلية وبسؤال شهود العيان تبين أن المتهم طعن المجنى عليها بالسكين .

ودلت المعلومات الأولية أن السبب في الواقعة الخلاف على مصروف البيت وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وألقى القبض على الزوج.