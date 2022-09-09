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فريق طبي بمستشفى بنها التعليمى ينجح فى عملية إزالة ورم ضاغط على جذور الأعصاب

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:43 م
فريق طبي بمستشفى بنها التعليمى ينجح فى عملية إزالة ورم ضاغط على جذور الأعصاب الفريق الجراحى
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق جراحى بمستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية، فى إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لإزالة ورم ضاغط على جذور الأعصاب أسفل الحبل الشوكي، وذلك بعمليات جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى والمتابعة بعد الجراحة بالقسم، وحاليا الحالة تتماثل للشفاء بالمستشفى.

وأوضحت إدارة مستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية، فى بيان لها، أنه استمرارا لدور المستشفى فى تقديم الخدمات بالأقسام ذات الطابع الخاص كقسم جراحة المخ والأعصاب وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمتابعة والدعم المستمر من الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة، وبإشراف إدارة المستشفى الدكتورة فاطمة الشباسي، وإدارة مبنى الطوارئ، تم اليوم إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لإزالة ورم ضاغط على جذور الأعصاب أسفل الحبل الشوكي.

وتابعت المستشفى، أنه تم استقبال الحالة بالعيادة الخارجية، وتم الدخول العاجل للحالة بعد استكمال الفحوصات الطبية بالأقسام التشخيصية بالمستشفى، وتم إجراء الجراحة الميكروسكوبية بعمليات جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى والمتابعة بعد الجراحة بالقسم.

 

الأشعة الخاصة بالمري1ض
الأشعة الخاصة بالمريض

 

 
جانب من الورم
جانب من الورم

 


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