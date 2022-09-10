اليوم السابع
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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:27 ص
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي انقلاب ميكروباص ـ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 11 مواطن في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي اتجاه اسيوط بعد الإقليمى وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 11 مواطن وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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