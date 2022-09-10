إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى اتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.