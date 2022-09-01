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نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022 برقم الجلوس على اليوم السابع

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:29 م
نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022 برقم الجلوس على اليوم السابع وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع بعد قليل نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022 برقم الجلوس، ويستطيع الطالب الدخول على الموقع الإلكترونى لليوم السابع والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها.
 
واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 عبر موقع اليوم السابع والموقع الإلكتروني للوزارة خلال الدقائق القادمة .
 
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة سبعة أيام؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.
 
وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنيه) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 

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