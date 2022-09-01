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التعليم: الأحد المقبل بدء التظلم على نتيجة الثانوية دور ثان بـ150 جنيها للمادة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:28 ص
التعليم: الأحد المقبل بدء التظلم على نتيجة الثانوية دور ثان بـ150 جنيها للمادة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة سبعة أيام؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنيه) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضافت أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.


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