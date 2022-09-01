مناقشة خطة للتدريب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

استعرض أعضاء مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، أهم إنجازات وأنشطة المركز خلال الفترة الماضية، كما تمت مناقشة العديد من القضايا والمعلومات التى تخص عملية التدريب ووضع القواعد المنظمة لضبط العملية التدريبية، والتى من شأنها الارتقاء بالمستوى المهارى والمعرفى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وبعضوية الدكتور عرفه صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، والدكتور وليد على خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأشرف الغندقلى، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورشا أبو السعود، المحاسب المالى للمركز.