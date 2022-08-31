اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشفيات جامعة الفيوم تشارك فى أولى جلسات منظومة الكشف الطبى عن بعد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:50 ص
مستشفيات جامعة الفيوم تشارك فى أولى جلسات منظومة الكشف الطبى عن بعد جلسات منظومة الكشف الطبي عن بعد
الفيوم رباب الجالي

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قام الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، بافتتاح أولى جلسات مشاركة مستشفيات جامعة الفيوم ضمن منظومة الكشف الطبي عن بعد (Telemedicine).
 
بحضور الدكتور عاصم العيسوي، عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتور محمد صفاء الدين محمد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الفيوم، والدكتور كريم سالم، مدير مستشفى الباطنة الجامعي، 
 
وتأتي مشاركة مستشفيات جامعة الفيوم في منظومة الكشف الطبي عن بعد (Telemedicine) إيمانا من إدارة الجامعة بدورها في خدمة المجتمع ونهضته وتقديم خدمات طبية متميزة ومتقدمة؛ حيث تم عقد الجلسة الأولى بمشاركة أعضاء هيئة تدريس المستشفيات الجامعية في مناظرة الحالات ومتابعتها من مختلف أنحاء الجمهورية وذلك بشكل يومي، بالإضافة لكل خدمات المستشفى التشخيصية والعلاجية اليومية. 
 
كما تم خلال الجلسة إجراء أول جلسة بتقنية الفيديو كونفرانس لجامعة الفيوم مع مستشفى صدر المعمورة للرد على الاستشارات في الحالات الطبية المعقدة بعد عرض الأشعات والتحاليل الطبية والتفاعل مع الأطباء بمساعدة الطبيبة أسماء عبد المقصود، مدرس أمراض الباطنة وأمراض الدم، وتلاها إجراء ثاني جلسة فيديو كونفرانس لجامعة الفيوم مع مستشفى رشيد العام بمساعدة الطبيب مصطفى مجدي، مدرس أمراض المخ والأعصاب.
 
 
 


 

 


المستشفيات الجامعية

جامعة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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