تنفيذ حملات نظافة ورفع القمامة بقرى مراكز أبنوب وصدفا والغنايم وحى شرق أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف حملات النظافة، والتجميل والصيانة، ورفع القمامة، وإزالة المخلفات، ورفعها من أماكن التجميع، والحاويات بصفة يومية، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة المحيطة.

وأكد المحافظ، علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز، وقرى المحافظة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

ونفذت الوحدات المحلية مراكز أبنوب وصدفا والغنايم وحي شرق حملات نظافة، وتجميل، ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس، وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق، بالإضافة إلى تسوية بعض الشوارع وتمهيدها بالجليدر لتسهيل النقل والانتقال بين المواطنين، وذلك بإشراف ومتابعة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود ياسين رئيس حى شرق ونوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة، واللوادر، والحاويات، وسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة ،وغيرها من المعدات.



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى



تنفيذ حملات نظافة بالقرى