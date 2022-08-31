محافظ أسيوط يشهد توزيع لحوم ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين"

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم توزيع لحوم بلدية ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من مستحقي برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية .. وذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والنائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الهمم بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً وذلك من خلال توجيهاتها للوزارات والهيئات المختصة بتوفير المساعدات الغذائية واللحوم لهذه الأسر مشيدًا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الخدمات والدعم العيني للمواطنين خاصة من الأسر الأولى بالرعاية موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية لسرعة توزيع اللحوم والوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأضاف اللواء عصام سعد أن المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وتسعى دائماً لمد يد العون للمستحقين وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

فيما أوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن اللحوم البلدية التي تم توزيعها اليوم بديوان عام المحافظة هي دفعة من اللحوم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين" التي يبلغ نصيب أسيوط منها 40 طن من اللحوم، مشيرًا إلى أن عدد الأسر الأولى بالرعاية التي ستستفيد من توزيع هذه اللحوم تصل إلى 20 آلف أسرة، حيث سيتم تسليم 2 كجم من اللحوم البلدية لكل أسرة منها من مستحقي برنامج تكامل وكرامة وعملاء الضمان الاجتماعي وفقًا للترشيحات المرسلة من الوزارة، موضحًا إنه بعد انتهاء تسليم هذه الدفعة سيتم تزويد المحافظة بكميات أخرى من اللحوم للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.



محافظ أسيوط يشهد توزيع لحوم ضمن مبادرة من المصريين للمصريين



محافظ أسيوط يشهد توزيع لحوم ضمن مبادرة من المصريين للمصريين



محافظ أسيوط يشهد توزيع لحوم ضمن مبادرة من المصريين للمصريين