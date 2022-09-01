تجنب تناول السمن إذا كانت لديك هذه الأمراض

كتبت فاطمة خليل

يستخدم السمن كوسيلة للطهى منذ العصور القديمة ولا يزال موجودًا فى كل منزل، لكن يجب أن تدرك أنه لا يجب على الجميع تناوله، حيث إن هناك بعض الآثار الجانبية لتناول السمن، خاصة لمن يعانى من بعض الأمراض، وهذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى، بحسب موقع "Health".

من يجب أن يتجنب تناول السمن؟

السمن غنى بالدهون الصحية مثل أوميجا 3 وهو مفيد لصحتك لكن السمن ليس جيدًا للجميع، وهناك بعض الحالات أو الظروف الصحية التى يجب على الشخص فيها تجنب تناول السمن مع الطعام.

فيما يلى 5 حالات صحية يجب تجنب تناول السمن فيها:



1. إذا كان لديك حساسية من الحليب

نظرًا لأن السمن منتج ألبان، فإن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب لا يمكنهم تناوله أو يجب عليهم تناوله باعتدال.

من المحتمل أن تظهر أعراض مثل الطفح الجلدى والقىء أو الإسهال مع استهلاك السمن.

2. السمن ليس لمرضى القلب

يمكن أن يؤدى وجود الكوليسترول المؤكسد فى السمن إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة بما فى ذلك أمراض القلب.

بسبب وجود الأحماض الدهنية فإنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وتوصى جمعية القلب الأمريكية بالحد من استهلاك الدهون المشبعة إلى أقل من 7%.

3. أمراض الكبد

السمن ليس السبب وراء مشاكل الكبد لكن إذا كنت تعانى بالفعل من أمراض مرتبطة بالكبد مثل اليرقان والكبد الدهنى وآلام الجهاز الهضمى، فيجب عليك تجنب السمن لأنه قد يسبب مشاكل خطيرة فى الأعضاء، ومع ذلك فإن تناول السمن باعتدال لا يسبب مشكلة للكبد.

4. الأشخاص المصابون بالسمنة

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، فلا بأس من تناول القليل من السمن في اليوم، ولكن إذا زدت من تناوله، فقد يؤدى ذلك إلى زيادة الوزن.

يحتوى السمن على حمض اللينوليك المقترن (CLA)، الذى يساعد الناس فى إنقاص الوزن، لكنه لا يزال عنصرًا غذائيًا كثيف السعرات الحرارية، ويمكن أن يسبب الإفراط في تناوله السمنة.

لذا لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

5. المرأة الحامل التى تعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى

بينما يجد بعض الناس أن السمن ملين، إلا أنه يصعب أيضًا هضمه، لذلك يجب تجنبه أو تناوله بحذر إذا كنت تعانى بانتظام من مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل عسر الهضم أو الانتفاخ أو الإمساك.

ومن المستحسن للمرأة الحامل التقليل من استهلاك السمن لأنها تعانى فى كثير من الأحيان من عسر الهضم والانتفاخ.