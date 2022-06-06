ما هى أعراض حساسية الحليب؟.. صعوبة التنفس الأبرز

كتب - حسام الشقويرى

حساسية الحليب هي استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة في الجسم إلى الحليب والمنتجات التي تحتوي على الحليب، وهي من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا لدى الأطفال. حليب البقر هو السبب المعتاد، ولكن الحليب من الأغنام والماعز والجاموس وغيره من الثدييات يمكن أن يسبب رد فعل، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

ويحدث رد الفعل التحسسي بعد تناولك أو طفلك للحليب. تتراوح علامات وأعراض حساسية الحليب من خفيفة إلى حادة ويمكن أن تشمل الأزيز، والقيء، والشرى ومشاكل في الجهاز الهضمي. يمكن أن تسبب حساسية القمح أيضًا رد فعل تحسسيًّا شديدًا يهدد الحياة ويُعرف باسم التأق.

ويمكن أن تسبب حساسية الحليب التأق — وهو رد فعل خطير يهدد الحياة. لحسن الحظ، فإن معظم الأطفال يتخلصون من حساسية الحليب. قد يحتاج أولئك الذين لا يتخلصون منها على الاستمرار في تجنب منتجات الألبان.

الأعراض

تَظهر أعراض حساسية الحليب، التي تختلف من شخص لآخر، عقب مرور فترة تَتراوح بين بضعة دقائق وبضعة ساعات بعد شربك أنت أو ابنك للحليب أو تناول أي منكما لأحد منتجات الألبان.

من ضمن العلامات والأعراض الفورية لحساسية الحليب:

الشرى

صفير الصَّدر (أزيز)

الحكة أو الشعور بالوخز حول الشفتين أو الفم

تورم الشفتين أو اللسان أو الحلق

الكحة أو صعوبة التنفس

القيء

وتختلف حساسية الحليب الحقيقية عن عدم تحمل الحليب البروتيني وعدم تحمل اللاكتوز. فعلى عكس حساسية الحليب، فإن عدم التحمل ليس له علاقة بالجهاز المناعي. يتطلب عدم تحمل الحليب علاجًا مختلفًا عن حساسية الحليب الحقيقية.

وتشتمل العلامات والأعراض، عدم تحمل الحليب البروتيني أو عدم تحمل اللاكتوز على مشاكل الهضم، مثل الانتفاخ، أو الغازات، أو الإسهال بعد تناول الحليب أو المنتجات التي تحتوي على حليب.

عوامل الخطر

قد ترتفع خطورة الإصابة بحساسية الحليب عن طريق عوامل معينة:

حالات الحساسيات الأخرى. يعاني الكثير من الأطفال المصابين بحساسية الحليب من أنواع أخرى من الحساسية. وقد تظهر حساسية الحليب قبل ظهور أنواع أخرى من الحساسية.

التهاب الجلد التأتبي. إن الأطفال المصابين بالتهاب الجلد التأتبي - وهو التهاب جلدي منتشر ومزمن - معرضون بشكل أكبر للإصابة بحساسية الطعام.

تاريخ العائلة. ترتفع احتمالية إصابة الشخص بحساسيَة الطعام في حال كان أحد الوالدَيْن أو كلاهما مصابًا بأحد أنواع حساسيَة الطعام، أو أي نوع آخر من الحساسية أو الأمراض التحسُّسيَّة - كحُمَّى القش أو الربو أو الشرى أو الإكزيما.

العمر. تنتشر حساسية الحليب بشكل أكبر لدى الأطفال. حيث تقل احتمالية تفاعُل أجسادهم مع الحليب كلما كبروا ونضجت أجهزتهم الهضمية.

المضاعفات

الأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه الحليب هم الأكثر عرضة للإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلكَ:

الحساسية تجاه الأطعمة الأخرى، مثل البيض وفول الصويا والفول السوداني أو حتى اللحم البقري

حمَّى القش، وهي استجابة مناعية شائعة عند التعرض لوَبَر الحيوانات الأليفة وعث الغبار وحبوب اللقاح ومواد أخرى

الوقاية

لا يوجد طريقة أكيدة لمنع ظهور حساسية الطعام، ولكن يمكنك منع ردود الفعل بتجنُّب الأطعمة التي تسببها. إذا كنت تعرف أنك أو طفلك مصابون بحساسية اللبن، فتجنب الحليب ومنتجات الألبان.