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انتداب خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق شقة سكنية بالشيخ زايد

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 ص
انتداب خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق شقة سكنية بالشيخ زايد الحماية المدنية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق داخل شقة سكنية داخل كمبوند بالحى الثالث بمدينة الشيخ زايد،  وإعداد تقرير فنى عن أسباب الحريق وكيفية اندلاعه، وهل هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة الشيخ زايد ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
 

الحماية المدنية

الحرائق

امن الجيزة

رجال الحماية المدنية



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