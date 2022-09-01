القرية "سلة طعام المدينة" صالون ثقافى فى جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت نقابة العاملين بجامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة صالون ثقافي تحت عنوان "القرية سلة طعام المدينة"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القدبم للجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة نهلة كمال عباس رئيس مجلس ادارة جمعية الجنوبي، أحمد العارف رئيس نقابة العاملين بالجامعة ، ابو الفتوح رضوان امين عام نقابة المعلمين بسوهاج، نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور إيجابي في التنمية، فهي شريك هام لا يمكن إغفاله ، موضحاً انه خلال الصالون تم مناقشة المشروع المقدم من جمعية الجنوبي وهو" القرية سلة طعام المدينة" كمشروع وطني لتنمية القرية السوهاجية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية واتساقاً مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية.

وأشار عبد الخالق، إلى ان الصالون ناقش ايضاً آليات تنفيذ المشروع لتتقدم القرية المصرية وتحتل الصدارة لتكون العمود الفقري لمواجهة التغيرات المناخيه، وتحقيق الأمان الغذائي والحد من الاستيراد لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي للمجتمع المصري.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن مشروع القرية سله طعام المدينة مشروع مكون من ثلاث مراحل المرحلة الاولى مرحلة "كف نفسك" و تهدف الى التعامل مع أفقر 50 أسرة في كل قرية، من خلال مشروع تربية الطيور والماشية، وكذلك زراعه 5000 شجرة مثمره في المرحلة الاولى وتكون اشجار التوت هي النسبة الأكبر، وذلك لقيام مشروع تربية دودة القز لصناعة الحرير والشاش الطبي على خيوط الحرير.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهلة كمال، بالتعاون مع الجامعة باعتبارها بيت الخبرة ومنارة العلم بالمحافظة ،بما تمتلكه من إمكانيات بشرية وكوادر علمية متميزة، مضيفة ان المرحلة الثانية وهي مرحلة القرية سلة طعام المدينه وفيها يتم امداد القريه بالمستلزمات الخاصة بصناعة منتجات الالبان والمنتجات الزراعية، اما المرحله الثالثه تقوم على دراسه احتياجات السوق خارج محافظة سوهاج و الدول العربية والافريقية، لتكون التنمية في القرية قائمه على التصدير للمنتجات الزراعيه والغذائية اللازمة لهذه الاسواق، و التركيز على اعاده تدوير المخلفات الزراعيه وتحويلها الى اعلاف وسماد عضوي.

وأضافت أنه تم أيضا منافشة مصادر تمويل المشروع واقتراح مشاركة رجال الأعمال من أبناء سوهاج، وكيفية تسخير الإمكانات المتاحة وآليات تطويرها لتحقيق أهداف التنمية في مصر

حضر الصالون الدكتورة منى مملوك ممثل مديرية الزراعة بسوهاج والدكتورة دعاء الشريف ممثل المجلس القومي للمرأة، و وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.