محافظ سوهاج: 1556 مشروعا بالمرحلة الأولى لـ"حياة كرمية" باستثمارات 45 مليار جنيه

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن إجمالى عدد المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، فى مرحلتها الأولى بسوهاج بلغ 1556 مشروعا فى 21 قطاع خدمى مختلف، بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، موزعة على 181 قرية، و1123 نجع وتابع، بعدد 7 مراكز بنطاق المحافظة وهى "البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، ساقلتة، طما، المراغة" .

وأوضح "الفقي"، أن إجمالي عدد المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يبلغ 858 مشروعا، وتشمل قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والطرق، والكهرباء، والمجمعات الزراعية، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية، والتضامن الاجتماعي"، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التي تشرف عليها إدارة المهندسين العسكريين بلغ 20 مشروعا تشمل " مشروعات سكنية بإجمالي 108 عمارة، توفر 864 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 864 حظيرة " .

ولفت محافظ سوهاج، إلى أن هيئة تنمية الصعيد تشرف على مشروع إنشاء مجمع صناعي بمركز ساقلتة، كما تشرف هيئة الأبنية التعليمية على 233 مشروعا، وتشمل مشروعات إنشاء وصيانة المدارس، وتشرف المنطقة الجنوبية العسكرية على مشروعات التنمية المحلية بعدد 19 مشروعا، وتشمل " الأسواق، المواقف، نقاط الإطفاء "، فيما يشرف الري على 118 مشروعا لتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى 149 مشروعا يشرف عليها البريد، وتشمل أعمال صيانة وتطوير لمكاتب البريد .

وأضاف محافظ سوهاج أن "هيئة تنمية الصعيد " تشرف على 19 مشروعا للطب البيطري، تشمل أعمال الصيانة والتطوير لوحدات الطب البيطري، كما تشرف هيئة مياه الشرب والصرف الصحي على 32 مشروعا للصرف الصحي المتكامل " شبكات انحدار، محطات رفع، خطوط طرد "، ويشرف قطاع الغاز على 17 مشروعا لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي، وتشرف الهيئة المصرية العامة للكتاب على 24 مشروعا لإنشاء مكتبات عامة "كتابك " بقرى المبادرة .

وقال " الفقي " أن وزارة الداخلية تشرف على إنشاء 27 مشروعا، يشمل تطوير وإنشاء جديد لنقاط الشرطة، لافتا أن السكة الحديد تشرف على 11 مشروعا؛ لتطوير السكك الحديدية، وتشرف الاتصالات على 17 مشروعا؛ لتركيب خطوط فيبر، كما يشرف الإنتاج الحربي على 7 مشروعات، وحدات تنمية الأسرة " الصحة "؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى إشراف وزارة الصحة على 4 مشروعات لإقامة مستشفيات عامة ومركزية .

وثمن المحافظ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى كأكبر مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا فى كافة المجالات "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والصحية"، بالإضافة إلى استغلال طاقات الشباب وقدراتهم لتطوير المجتمع، واستخدام الموارد المحلية فى التنفيذ، من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية القيادة السياسية " مصر 2030.



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