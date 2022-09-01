اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:29 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف انقلاب سيارة -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى أمام نفق سنور نطاق محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

 

وتلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم : "سها سليمان محمد 32 سنه شبه كسر في الكتف الأيمن الأيسر جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ناجيه محمد عرابي 65 سنة شبه مابعد ارتجاج شبه كسر في الذراع الإيسر، محمد سليمان محمد 31سنه، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عبد الحافظ 40 سنه جروح وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من محافظة سوهاج.


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