أمن بنى سويف يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل منزلها

بنى سويف- هانى فتحى

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من جهودها فى كشف غموض العثور على جثة طفلة عمرها 8 سنوات وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم، داخل منزل أسرتها فى قرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدى رئيس المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة طفلة وبها عدت طعنات متفرقة بالجسم داخل منزل أسرتها بقرية أبويط دائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحثى لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجاني.

نقلت جثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، واخطرت النيابة العامة التى طلبت استدعاء الطبيب الشرعى لإجراء الكشف الطبى عليها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.