محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بقرى مدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة في مركز ومدينة أرمنت تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية السلام.

وقال المهندس عبد الله بكري مدير الأعمال بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتم إنشاء محطتي رفع بقرية السلام منذ يناير الماضي لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها، وبتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللتين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهر من تاريخ البدء العمل بهما، وتم تنفيذ أكثر من 65 % من شبكات الإنحدار، كما تم تنفيذ 70% من خطوط الطرد وجاري التسليم الإبتدائي لشبكات الإنحدار لشركة المياه للبدء في عمل الوصلات المنزلية.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، والذي تم الإنتهاء من أكثر من 95 % من أعماله الإنشائية، كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام والذي إنتهت أعماله الإنشائية بنسبة تجاوزت 90 %، واستكمل المحافظ جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة بقرية السلام، والذي من المقرر أن يقدم خدمات الأسرة والطفل من خلال عدة وحدات إجتماعية، كما تفقد المحافظ مجزر أرمنت بحاجر أبو قليعي، وبحث خطة رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظة للعمل على تطويرها للمساهمة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مشروع إنشاء محطة الغاز الرئيسية بمركز أرمنت التي يتم إنشاؤها بالتوازي مع إنشاء الخط الرئيسي للغاز بأرمنت، ومن المتوقع إنجاز العمل بالمحطة خلال 6 أشهر لخدمة ما يقارب من 20 الي 25 الف عميل، واختتم المحافظ جولته بتفقد موقع إنشاء البنك الأهلي بمدخل مدينة أرمنت، حيث يتم إنشاء مبنى البنك على مساحة 600 متر ومدة تنفيذه 8 شهور من تاريخ بدء العمل، حيث رافق المحافظ في جولته العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والدكتور فتحي سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومسؤولي شركة غاز مصر والجهاز المركزي للتعمير وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة أرمنت.