لو من عشاقه.. الكاكاو يخفض ضغط الدم وتصلب الشرايين ولكن بشروط

كتبت أمل علام

كشفت دراسة جديدة من جامعة سوري بإنجلترا، عن أن مسحوق الكاكاو يقلل من ضغط الدم وتيبس الشرايين، حيث تم التعرف سابقًا على فلافانول الكاكاو لخفض ضغط الدم وتصلب الشرايين مثل بعض أدوية ضغط الدم، ومع ذلك، فإن مدى فعالية الفلافانول في الحياة اليومية في خفض ضغط الدم لا يزال غير معروف، حيث أجريت الدراسات السابقة في هذا المجال في ظروف تجريبية محكومة بإحكام، وذلك وفقًا لما ذكره موقع نيروسينس.



ما لا تعرفه عن الكاكاو

فى أول دراسة من نوعها، شرع الباحثون في التحقيق في استخدام مركبات الفلافانول، وهو مركب موجود في الكاكاو، في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين لدى الأفراد خارج الإعدادات السريرية.

قال كريستيان هيس، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة سوري، إن ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين يزيدان من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك من الأهمية بمكان أن نبحث عن طرق مبتكرة لعلاج مثل هذه الحالات، مضيفا، إنه قبل أن نفكر حتى في إدخال الكاكاو في الممارسات السريرية، نحتاج إلى اختبار ما إذا كانت النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقًا في إعدادات المختبر تترجم بأمان إلى إعدادات العالم الحقيقي، مع ممارسة الأشخاص لحياتهم اليومية.

لعدة أيام، تناول 11 مشاركًا سليمًا، في أيام متناوبة، 6 كبسولات كاكاو فلافانول أو 6 كبسولات دواء وهمي تحتوي على سكر بني، تم تزويد المشاركين بجهاز قياس ضغط الدم في أعلى الذراع ومقطع إصبع يقيس سرعة موجة النبض (PWV) الذي يقيس مستويات تصلب الشرايين.

تم أخذ قياسات ضغط الدم وسرعة موجة النبض و PWV قبل استهلاك الكبسولات وكل 30 دقيقة بعد تناولها خلال الساعات الثلاث الأولى، ثم كل ساعة خلال التسع ساعات المتبقية، وجد الباحثون أن ضغط الدم وتيبس الشرايين ينخفض ​​فقط عند المشاركين إذا كان مرتفعًا، ولم يكن هناك أي تأثير عندما كان ضغط الدم منخفضًا في الصباح.

في أول دراسة من نوعها، شرع الباحثون في التحقيق في استخدام مركبات الفلافانول، وهو مركب موجود في الكاكاو ، في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين لدى الأفراد خارج الإعدادات السريرية. الصورة في المجال العام



الكاكاو وفوائده

وأضاف البروفيسور هيس، انه لا يمكن إنكار التأثير الإيجابي لفلافانول الكاكاو على نظام القلب والأوعية الدموية، ولاسيما وظيفة الأوعية الدموية وضغط الدم، يخشى الأطباء غالبًا أن بعض أقراص ضغط الدم يمكن أن تقلل من ضغط الدم كثيرًا في بعض الأيام، مضيفا، إن ما وجدناه يشير إلى أن فلافانول الكاكاو يقلل ضغط الدم فقط إذا كان مرتفعًا، أظهر لنا العمل باستخدام تقنيات الصحة الشخصية للمشاركين كيف يمكن أن يتغير ضغط الدم وتصلب الشرايين من يوم لآخر ويظهر دور مراقبي الصحة الشخصية في تطوير وتنفيذ رعاية شخصية فعالة ".

أظهرت دراسات التدخل السريري الخاضعة للرقابة أن الكاكاو الفلافانول (CF) يمكن أن يقلل من ضغط الدم وتصلب الشرايين لدى البشر الأصحاء.

تؤكد البيانات أن الكاكاو يمكن أن يقلل من ضغط الدم وتيبس الشرايين في الحياة اليومية عندما يرتفع عن المعدل الطبيعي، يستدعي التباين الكبير بين الأفراد وداخل الاستجابات استراتيجيات تدخل غذائي أكثر تخصيصًا.