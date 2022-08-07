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تنسيق الجامعات 2022.. جامعة سيناء تعلن كلياتها وبرامجها بالعريش والقنطرة بالمصروفات

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:39 م
تنسيق الجامعات 2022.. جامعة سيناء تعلن كلياتها وبرامجها بالعريش والقنطرة بالمصروفات جامعة سيناء
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة سيناء، برئاسة الدكتور حاتم البلك، الكليات والتخصصات للقبول بها للعام الدراسى الجديد 2022/2023 بفرعيها بالعريش والقنطرة بالإسماعيلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

 

وتقدم جامعة سيناء كلياتها من خلال فرعى العريش والقنطرة حيث تتضمن كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والاسنان، وكلية الهندسة وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية فى تخصصى التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الالى فى تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالاضافة إلى الهندسة الميكانيكية فى تخصصات: هندسة التصميم والانتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

 

كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإعلام وتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية، وكلية إدارة الاعمال وتشمل الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والإستثمار.

وأكدت جامعة سيناء أنه مازال الباب مفتوح لقبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية الحد الأدنى لكلية طب الفم والأسنان بحد أدنى 80%، والعلاج الطبيعى 75%، والصيدلة 70%، والهندسة 65%، وعلوم الحاسب 60%، وبحد أدنى 55% لكليتى الإعلام وإدارة الأعمال.

 

وأشارت الجامعة إلى أنه تيسيرا على الطلاب يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجامعة أو من خلال المقر الإدارى بالقاهرة، أو التقدم بالحرم الجامعى بفرعى العريش والإسماعيلية.

 

وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش

108,045 كلية الصيدلة 

155,710 كلية طب الأسنان 

62,206 كلية الهندسة 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490

أما كليات فرع القنطرة

120,499 كلية الصيدلة 

162,595 كلية طب الأسنان 

117,195 كلية العلاج الطبيعى 

69,030 كلية الهندسة 

53,730 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 

50,441 كلية الإعلام إنجليزى 

45,162 كلية الإعلام عربى 

51,652 كلية إدارة الأعمال

 

والجدير بالذكر أن تلك الأسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة.


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