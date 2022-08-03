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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة سيناء وأسعارها

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:07 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة سيناء وأسعارها جامعة سيناء - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات الخاصة وكليات الجامعات الخاصة وأسعارها، وفى إطار تقديم اليوم السابع خدمة للتيسير على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يقدم قائمة الكليات بجامعة سيناء وأسعارها.
 
وتضم جامعة سيناء كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية العلاج الطبيعى وكلية الإعلام وكلية إدارة الأعمال .
 
وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش
 
108,045 كلية الصيدلة 
 
155,710 كلية طب الأسنان 
 
62,206 كلية الهندسة 
 
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490
 
أما كليات فرع القنطره
 
120,499 كلية الصيدلة 
 
162,595 كلية طب الأسنان 
 
117,195 كلية العلاج الطبيعى 
 
69,030 كلية الهندسة 
 
53,730 كلية  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 
50,441  كلية الإعلام إنجليزى 
45,162 كلية الإعلام عربى 
 
51,652  كلية  إدارة الأعمال
 
والجدير بالذكر أن تلك الاسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .
 
كانت  جامعة سيناء برئاسة الدكتور حاتم البلك، أعلنت  فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2022/2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.
 

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