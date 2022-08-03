تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة سيناء وأسعارها

يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات الخاصة وكليات الجامعات الخاصة وأسعارها، وفى إطار تقديم اليوم السابع خدمة للتيسير على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يقدم قائمة الكليات بجامعة سيناء وأسعارها.
وتضم جامعة سيناء كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية العلاج الطبيعى وكلية الإعلام وكلية إدارة الأعمال .
وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش
108,045 كلية الصيدلة
155,710 كلية طب الأسنان
62,206 كلية الهندسة
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490
أما كليات فرع القنطره
120,499 كلية الصيدلة
162,595 كلية طب الأسنان
117,195 كلية العلاج الطبيعى
69,030 كلية الهندسة
53,730 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب
50,441 كلية الإعلام إنجليزى
45,162 كلية الإعلام عربى
51,652 كلية إدارة الأعمال
والجدير بالذكر أن تلك الاسعار بخلاف نسب المنح والخصومات التى تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة .
كانت جامعة سيناء برئاسة الدكتور حاتم البلك، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2022/2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.
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