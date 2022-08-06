وزير الرى يلتقى سفير مصر الجديد فى أوغندا

كتبت ـ أسماء نصار

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، السفير منذر سليم سفير مصر الجديد لدى أوغندا، بحضور السفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزارة، حيث تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وأوغندا فى مجال المياه.

أكد عبد العاطى، أن المياه تُعد الركيزة الأساسية للتنمية في جميع القطاعات ، وأن مصر حريصة على مساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025 ، وأجندة إفريقيا 2063 ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً الى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية ، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالدول العربية والأفريقية.