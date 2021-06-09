اليوم السابع
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الرى: تنفيذ 65% من المرحلة الثانية بمشروع إدارة الحشائش المائية فى أوغندا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:09 م
الرى: تنفيذ 65% من المرحلة الثانية بمشروع إدارة الحشائش المائية فى أوغندا نزع الحشائش
كتبت أسماء نصار

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عقدت الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا لمناقشة تقدم سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت في أوغندا الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية، وبلغت نسبة التنفيذ 65%.
 
ويهدف المشروع الى إدارة الحشائش المائية بطريقة عملية من خلال دمج أعمال المقاومة الميكانيكية والمقاومة اليدوية كأسلوب متكامل لإزالة الحشائش، مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحويل الحشائش إلى طاقة نظيفة وأسمدة زراعية يستفيد منهما المواطن الأوغندى، بالإضافة إلى رفع درجة الوعى والمعرفة لدى المواطنين الأوغنديين وتفعيل مشاركة المنتفعين والفلاحين في أعمال مقاومة الحشائش.  
 
أوضحت وزارة الرى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجاري المائية بالدول الأفريقية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للسكان المحليين من خلال خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض ، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوي، ومن أمثلة هذه المشروعات المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والجارى تنفيذ المرحلة الخامسة منه حالياً، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة "نو".
 
كما يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية فى مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية وإستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة ، حيث يتم تدريب (100) متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو ، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

الدول الافريقية

التعاون الثنائى

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