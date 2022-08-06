محافظ الجيزة يدعو أوائل الثانوية العامة لتكريمهم

كتب سيد الخلفاوى

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة وهم ( مريم حسن عبد المنعم عويس - إدارة العجوزة – علمي رياضة والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية) و (ندي محمود عبد المولي عبد الحميد – إدارة الهرم – علمي رياضة والحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية) و ( مهند محمد شعبان محمود – إدارة الدقي – الشعبة الأدبية – الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية ) و ( لينه أحمد فؤاد محمد محسن – إدارة الهرم – الشعبة الأدبية – السادس مكرر علي مستوي الجمهورية ) وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها المحافظ معهم اليوم السبت عقب إعلان النتيجة.

وأكد المحافظ، أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة الجيزة يحتذى بهم لباقي زملائهم، حيث أثني المحافظ عليهم واستمع إلى تطلعاتهم وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

كما حرص المحافظ على تهنئة أولياء أمورهم وتشجيعهم على دعم ومساندة أبنائهم خلال مسيرتهم العلمية.

مؤكداً أنه سيتم تكريمهم بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.