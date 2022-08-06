اليوم السابع
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خالد عبدالغفار يتابع حالة الطفل "سليم" بعد نقله إلى مصر بطائرة طبية مجهزة

السبت، 06 أغسطس 2022 04:27 م
خالد عبدالغفار يتابع حالة الطفل "سليم" بعد نقله إلى مصر بطائرة طبية مجهزة الطفل «سليم»
كتب وليد عبد السلام

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تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للطفل «سليم» بعد نقله من أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، بطائرة طبية خاصة.

 

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لكافة المصريين، وبناء على التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية، برعاية أبناء مصر من المقيمين فى الخارج. 

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الطفل «سليم» وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الجمعة، قادما من المملكة العربية السعودية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن والد المريض تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بإشرف الدكتور خالد عبدالغفار، لنقل الطفل من الأراضى السعودية إلى مصر، بواسطة طائرة طبية خاصة.

 

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإرسال سيارة إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، وجهاز تنفس صناعى، إلى مطار القاهرة، لنقل الطفل فور وصوله، بمرافقة الدكتور بلال خالد استشارى الرعاية المركزة بمستشفى أطفال مصر، وتم استقباله فى قسم الرعاية المركزة فى مستشفى أطفال مصر، وعرضه على فريق من أساتذة واستشاريى المخ والأعصاب، والرعاية الحرجة، تحت إشراف الدكتور عيد العطار مدير مستشفى أطفال مصر، للبدء فى استكمال العلاج، وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.


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