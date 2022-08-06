اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق 2022... قائمة كليات ومعاهد تقبل شعبة علمى رياضة

السبت، 06 أغسطس 2022 02:59 م
تنسيق 2022... قائمة كليات ومعاهد تقبل شعبة علمى رياضة معامل التنسيق
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ الطلاب يتساءلون عن الكليات التى تقبل الشعبة الهندسية علمى " رياضة"، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة، للكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبة الهندسية الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية، على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها فى تنسيق العام الماضى.
 
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، منذ قليل، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%

116113-444444
 

 

178371-33333
 

 

45763-2222
 

 

109971-111111
 

 

 


تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

تنسيق 2022

تنسيق الكليات 2022

موعد تنسيق الجامعات

موعد تنسيق 2022

موعد المرحلة الأولى للتنسيق

مراحل تنسيق الجامعات

مراحل التنسيق 2022

مواعيد التنسيق 2022

كليات المرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى للتنسيق

نتائج تنسيق الجامعات 2022

جدول تنسيق الجامعات 2022

خريطة تنسيق الجامعات 2022



الموضوعات المتعلقة

بعد نتيجة الثانوية العامة.. نصائح لاختيار كلية مناسبة قبل تنسيق الجامعات

السبت، 06 أغسطس 2022 01:00 م

تنسيق الجامعات 2022.. 155 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

السبت، 06 أغسطس 2022 11:03 ص

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. ننشر الشروط الخاصة بكليات البنين

السبت، 06 أغسطس 2022 03:00 ص

بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات فور استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:43 م

تنسيق الجامعات 2022.. 154 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:26 ص

تنسيق الجامعات 2022.. بدء الدراسة فى 11كلية بجامعة بنى سويف الأهلية2022/2023

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:21 ص

تنسيق الجامعات 2022..البرامج الدراسية بالجامعات الأوروبية بمصر EUE وأسعارها

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:05 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة