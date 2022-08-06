اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحذيرات من الأرصاد السعودية بخصوص سقوط الأمطار والأتربة بمناطق المملكة

السبت، 06 أغسطس 2022 01:00 م
تحذيرات من الأرصاد السعودية بخصوص سقوط الأمطار والأتربة بمناطق المملكة طقس الخليج- أرشيفية
وكالات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات العرين وبيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

 

 


السعودية

الأمطار بالمملكة

سيول

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