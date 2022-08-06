اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية بكفر الشيخ

السبت، 06 أغسطس 2022 11:49 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.
 
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بنشوب مشاجرة في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، نتج عنه إصابة 3 أشخاث، واستقبلت مستشفى كفر الشيخ المصابين، لتلقي العلاج اللازم.
 
 
وتبين إصابة كل من "حسام.ح.ن" 40 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، و"محمد.ع.ن" 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" أحمد.ص.ن"، 30 سنة، بجروح متعددة بالجسم، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بالمستشفى.
 
 
 
 

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