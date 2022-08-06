اليوم السابع
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أسعار طن الحديد فى مصر اليوم.. يبدأ من 17300 جنيه

السبت، 06 أغسطس 2022 09:00 ص
أسعار طن الحديد فى مصر اليوم.. يبدأ من 17300 جنيه الحديد
كتب إسلام سعيد

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على مدار تداولات شهر يوليو الماضي، شهدت أسعار الحديد في مصر انخفاض بحوالي 500 جنيهًا في الطن لجميع الشركات وذلك مع الهبوط العالمي في سعر خام الحديد، حيث يرتبط سعر الطن في مصر بمتغيرات السعر العالمي وكذلك سعر الدولار.
 

أسعار الحديد اليوم.. 

 

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 
 
سعر السويس للصلب 17570 جنيها 
 
سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 
 
حديد المصريين 17570 جنيها 
 
الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.
 
حديد الجارحى 17300 جنيها 
 
حديد المراكبى 17550 جنيهًا 
 
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن
 
تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.
 
 

الحديد

الحديد والصلب

أسعار الصلب

سعر الحديد والصلب



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