اليوم السابع
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أسعار الحديد والصلب فى الأسواق بتداولات الخميس

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:00 ص
أسعار الحديد والصلب فى الأسواق بتداولات الخميس حديد ـ أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.

 
ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيها فى الطن.

أسعار الحديد اليوم.. سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 
سعر السويس للصلب 17570 جنيها 
سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 
حديد المصريين 17570 جنيها 
الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.
حديد الجارحى 17300 جنيها 
حديد المراكبى 17550 جنيهًا 
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

الصلب

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