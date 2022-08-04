أسعار الحديد والصلب فى الأسواق بتداولات الخميس

كتب - إسلام سعيد

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.

ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيها فى الطن.



أسعار الحديد اليوم.. سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيها

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن