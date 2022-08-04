طن الحديد ينخفض 500 جنيه فى يوليو وتوقعات أغسطس تشير لمواصلة التراجع

كتب إسلام سعيد

على مدار تداولات شهر يوليو الماضي شهدت أسعار الحديد في مصر انخفاض بحوالي 500 جنيه في الطن لجميع الشركات وذلك مع الهبوط العالمي في سعر خام الحديد، حيث يرتبط سعر الطن في مصر بمتغيرات السعر العالمي وكذلك سعر الدولار.

أسعار الحديد اليوم:

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا.

سعر السويس للصلب 17570جنيها.

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها.

حديد المصريين 17570 جنيها .

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيها.

حديد المراكبى 17550 جنيهًا.

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن.

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.