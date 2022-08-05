مركز اختبارات القدرات بـ"فنون جميلة" فى الأقصر بوابة لخدمة طلبة الصعيد ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح جديد من الصروح التعليمية لخدمة طلبة جامعة الأقصر وطلاب الصعيد دخل الخدمة رسمياً، وهو مركز اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة، حيث افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، منذ أيام مقر مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة، والذي يخدم الطلبة بالكلية خلال الفترة المقبلة بصورة مميزة وقبل دخول العام الدراسي الجديد 2022/2023.



وفى هذا الصدد، يقول الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، أن المركز يضم 250 جهاز كمبيوتر، ومزود بكاميرات مراقبة، وإنترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الإلكترونية عن بعد، كما يحتوى المركز على نظام إلكتروني لإدارة software الاختبارات الإلكترونية بواسطة مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية وهو نظام أتاحه المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.



ويضيف الدكتور محمد محجوب لـ"اليوم السابع"، إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة، هو أحد أربعة مراكز أنشئت بكليات الحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، والطب، بطاقة استيعابية بلغت 1000 جهاز كمبيوتر، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بالجامعة، لإنشاء مباني متكاملة باعتبارها صروحا تعليمية فى مجال الاختبارات الطلابية ونموذجا يحتذى به على مستوى الجامعات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكل الجامعات والمعاهد المصرية.



فيما قال الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه تم بالكلية أعمال رفع كفاءة الطابق الثالث بكلية الفنون الجميلة، والتى تتضمن المكاتب الإدارية، ودورات المياه، وتطوير الممرات، استعداداً لدخوله الخدمة التعليمية بالكلية خلال العام الدراسي الجديد.



وأوضح الدكتور أحمد محيي عميد الكلية، أن مركز التعليم الإلكتروني الجديد يستوعب 144 طالب وطالبة، وذلك ضمن خطة تطوير كلية الفنون الجميلة والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية بها، حيث حضر افتتاح المركز كل من الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وزينب السلايمي، عضو مجلس النواب، ومحمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد أبو زيد، رئيس حزب مصر الحديثة بالأقصر، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، ولفيف من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والشعبية.



ويشار إلى أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات من محافظات(قنا - أسوان - البحر الأحمر - الأقصر)، ويكون التسجيل على موقع التنسيق في الفترة من 25 يوليو الجاري ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، ويتم إعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات م عقب تسجيله على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.



افتتاح-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد-بكلية-الفنون-الجميلة



التجهيزات-المميزة-فى-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



تجهيزات-عالمية-فى-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



تجهيزات-مميزة-فى-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



جانب-من-افتتاح-المركز-بالكلية



جانب-من-افتتاح-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



جولة-داخل-مركز-اختبار-كلية-الفنون



ساحة-مقر-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



قاعة-رقم-1-فى-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



قاعة-رقم-2-فى-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



قيادات-الجامعة-والنواب-داخل-مركز-إختبارات-القدرات-الجديد



لحظة-قص-شريط-افتتاح-المركز-للاختبارات



متابعة-تجهيزات-مركز-اختبارات-القدرات



مركز-إختبارات-القدرات-الجديد-بالأقصر



مركز-إختبارات-القدرات-الجديد-بكلية-الفنون-الجميلة