اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ مطروح يهنئ مركز شباب مستقبل العميد بالصعود لبطولة شباب الجمهورية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:53 ص
محافظ مطروح يهنئ مركز شباب مستقبل العميد بالصعود لبطولة شباب الجمهورية مركز شباب مستقبل العميد بمطروح
مطروح - فريق المحافظات

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هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فريق مركز شباب مستقبل العميد  مجلس إدارة وجهاز فنى ولاعبين، وذلك لتحقيقه الصعود لأول مرة لفرق محافظة مطروح إلى دور الـ8 من نهائيات  بطولة دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وذلك في نسخته  التاسعة، مشيدا .بالمستوى الفنى وتألق فرق مطروح المشاركة فى البطولة وجهود مديرية الشباب والرياضة بمطروح والإعداد والتجهيز للمشاركة، ومتابعتهم مع الفرق الممثلة للمحافظة ببطولة الجمهورية.
 
وأوضح دكتور وليد عبد العزيز، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن فريق مركز شباب مستقبل العميد ممثلا عن  المحافظة فى نهائيات دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، حقق فوزا على منافسه مركز شباب طحا بالقليوبية، بضربات الترجيح ( ٦-٥) بعد انتهاء الوقت الاصلى بروح قتالية وحماسية  بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، فى المباراة التى اقيمت أمس الخميس على ملعب مركز شباب قويسنا بالمنوفية ، ليعبر الى دور ال ٨ ببطولة الجمهورية ليكون أول مرة لمحافظة مطروح بعد إن كسر مستقبل العميد عقدة الـ32 من قبل فى نفس البطولة.
 
 
 
 

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