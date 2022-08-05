لتجنب الحموضة.. تغييرات يجب إجراؤها فى نظامك الغذائى ونمط حياتك

كتبت ميرفت رشاد

تفرز الغدد المعدية فى معدتك حامضًا لهضم الطعام، لكن عندما تبدأ الغدد فى تكوين حمض أكثر من الكمية المطلوبة تحدث الحموضة، ومن الأعراض الشائعة لها الشعور بحرقة فى منطقة الصدر، وإذا كنت من الأشخاص الذين يصابون بالحموضة كثيرًا، فإليك طرق معالجة الحموضة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الحموضة أو ارتداد الحمض واحدة من أكثر مشاكل الجهاز الهضمى شيوعًا بين الأشخاص، ومن بعض أعراض الحموضة "حرقة المعدة ، صعوبة البلع ، التجشؤ المتكرر ، الفواق ، أو عسر الهضم"، ويمكن تجنبها أو إدارتها من خلال بعض التغييرات الغذائية ونمط الحياة.

بعض التغييرات التي يتعين عليك إجراؤها فيما يتعلق بالطعام ونمط الحياة:

1 - جرب نظامًا غذائيًا منخفض الألياف

2 - قم بتضمين الأطعمة فائقة الحموضة مثل ماء جوز الهند في نظامك الغذائي

3 - قلل من تناول الكافيين لأنه ليس مفيدًا لصحتك إذا كنت عرضة للحموضة

4 - تجنب الأطعمة النيئة، واستهلك المزيد من الأطعمة المطهية جيدًا.

5 - تناول الطعام ببطء ووعي لأنها خطوة مهمة جدًا نحو أسلوب حياة صحي

6 - لا تفوت وجبات الطعام ولا تأكل أكثر من اللازم.

7 - الحصول على قسط كاف من النوم بين 7 إلى 9 ساعات على الأقل يوميا.