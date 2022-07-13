5 مشروبات منزلية لمكافحة ارتجاع الأحماض بشكل طبيعى

كتبت - ميرفت رشاد

تعد الحموضة المعروفة باسم ارتداد الحمض من أكثر مشاكل الجهاز الهضمى شيوعًا فى العالم، ويشير الارتجاع الحمضى إلى حالة ينتقل فيها حمض المعدة إلى المرىء، ويظهر العديد من الأعراض المؤلمة بما فى ذلك الإحساس بالحرقان وحرقة المعدة والإمساك وعسر الهضم والأرق، هناك الكثير من عوامل نمط الحياة التى تساهم فى اضطراب الارتجاع الحمضى، بداية من توقيت الوجبات غير المناسب، والوضعية السيئة بعد الوجبات، والتدخين، والاستخدام المفرط للتوابل، إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة، فإن اختيار العلاجات المنزلية التي توفر تأثير التبريد الطبيعي يمكن أن يهدأ الأعراض ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

5 مشروبات لمكافحة ارتجاع الأحماض بشكل طبيعي:

ماء جوز الهند:

لا يعمل ماء جوز الهند على ترطيب الغدد فحسب، بل يمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، سيخفف ماء جوز الهند المبرد من الإحساس بالحرقان بينما يقلل الانزعاج الناجم عن ارتداد الحمض لأنه يحتوى على كمية مناسبة من البوتاسيوم الذى يمكن أن يساعد في موازنة درجة الحموضة في معدتك.

الحليب البارد:

يعتبر تناول الحليب البارد من أفضل العلاجات الطبيعية للحموضة، تمنع كميات الكالسيوم الموجودة في الحليب أى إفراز زائد لحمض الهيدروكلوريك فى المعدة، مما يهدئ جسمك بالتخفيف الفوري من الأحاسيس الشديدة أو أي أعراض مؤلمة أخرى لارتجاع الحمض، الحليب البارد قليل الدسم بدون أي سكريات مضافة هو أفضل طريقة للتغلب على ارتجاع الأحماض .

خليط الليمون والزنجبيل الريحان:

تم الترويج لكل من الليمون والزنجبيل لتقديم فوائد مختلفة لصحة الجهاز الهضمي على مر العصور، خليط الليمون والزنجبيل لا يحتوى فقط على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لكنه يحتوى أيضًا على العناصر الغذائية الصحية للقلب التي يمكن أن تخفف من أعراض ارتداد الحمض، ويتكون الريحان من خصائص مضادة للقرحة يمكن أن تقلل من مستويات إفرازات حمض المعدة وتنشيط الجهاز الهضمي مع تخفيف علامات الحموضة على الفور، اسلق الليمون والزنجبيل الريحان معًا في الماء واشرب كوبًا مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

عصائر بدون سكر مضاف:

يمكن أيضًا أن تعالج العصائر المصنوعة منزليًا التي لا تحتوي على أي محليات صناعية أو سكريات مضافة ارتداد الحمض بشكل فعال، يمكنك تجربة عصائر الخضار والفواكه واستكمال المكونات بالشوفان لتزويدها بالألياف في بعض الأحيان ، يمكن أن يتسبب الجوع أو المعدة الفارغة أيضًا في ارتداد الحمض ، وبالتالي فإن إشباع نفسك بالأطعمة أو المشروبات الغنية بالألياف يمكن أن يوفر إفرازًا فوريًا، جرب خفق الشوفان وعصائر الموز في الحليب المثلج قليل الدسم.





النعناع:

يُعرف النعناع أيضًا بأنه عنصر منعش يعمل كمبرد طبيعي يمكنه بسهولة التخلص من أعراض حرقة المعدة مع تلطيف ارتداد الحمض، يحتوي النعناع على خصائص طارد للريح تساعد بشكل أكبر في تهدئة إفرازات الحمض في المعدة، وتهدئة التهاب البطن والحموضة أثناء شفاء المعدة المتهيجة، جرب غلي بعض أوراق النعناع في الماء وشربها طوال اليوم لجني الفوائد القصوى.