صندوق مكافحة الإدمان ينظم معسكرا تدريبيا عن دور التوثيق المرئى فى التوعية بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكرا تدريبيا بمحافظة بورسعيد، لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب والفتيات لدى الصندوق، وتدريبهم على المحتوى المرئى للوقاية من المخدرات، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعىُ.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستمرار تدريب المتطوعين واستثمار طاقاتهم فى تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطى المخدرات، لافتة إلى أن المعسكر يهدف إلى زيادة قدرات الشباب والفتيات المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات ،حيث تم إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية، وأن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الشباب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة فى إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التى يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية حول أضرار الإدمان.

وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على حضور فاعليات ختام المعسكر بمشاركة 100 شاب وفتاة من القيادات التطوعية لصدى الصندوق من مختلف المحافظات، وقدم حفل الختام المتطوعات ممن شاركوا فى المعسكر وسط انبهار الحضور بالتقديم والذى تميز بعرض أبرز الأنشطة التى تمت على مدار 3 أيام، وسلم "عثمان" المتطوعين شهادات تقدير، مؤكدًا على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، لافتا إلى أنه تم تدريب هؤلاء الشباب على أهمية دور التوثيق المرئى فى رصد الأنشطة الوقائية واستثماره فى تنفيذ برامج التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

وقدم المتطوعين نماذج محاكاة عن كيفية تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية بأساليب إبداعية تتماشى مع الفئات المختلفة عبارة قصص حكى جذابة تبرز أضرار الإدمان وتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وأيضا كيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" للصندوق لتلقى الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، كذلك صحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة ،كما أقترح المتطوعين تكوين مسرح تفاعلى توعوى لكل محافظة تضم الشباب الموهوبين فى مجال العرض المسرحى التفاعلى واستخدامه فى التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وعقد ورش عمل مستمرة بكافة المحافظات لكل المتطوعين عن كيفية إعداد المحتويات المرئية واستخدامها ،بالإضافة الى إصدار محتوى رسوم متحركة للأطفال يتم العمل به بالمدارس ومراكز الشباب للتوعية بأضرار الإدمان.