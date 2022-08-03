التضامن: زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان لـ33 مركزا نهاية العام

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والجامعات المصرية في مجال مكافحة الإدمان تمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون مع المستشفيات الجامعية، حيث يتعاون الصندوق حاليا مع مستشفيات " قصر العيني بجامعة القاهرة ، مستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، ومستشفى المنصورة الجامعي ، ومستشفى الحسين الجامعي ، وكلية طب جامعة الفيوم، وكلية طب جامعة جنوب الوادي ".

وأكدت وزيرة التضامن، أنه بنهاية هذا العام سيتم تنفيذ افتتاحات مراكز علاجية جديدة بكلية طب جامعة الزقازيق بالإضافة الى كليتي طب أسوان وسوهاج ، ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن “16023” الى 33 مركز علاجي بنهاية العام الجاري، كما أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلي إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة في قضية خفض الطلب علي المخدرات على غرار تعاوننا مع كلية الآداب جامعة القاهرة ، كما يمتد الأنشطة مع الجامعات في استقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، حيث أن 75% من متطوعي الصندوق البالغ عددهم "32 ألف" متطوع هم من طلبة الجامعات المختلفة.

جاء ذلك خلال توقيع الوزيرة بروتوكولات تعاون مع كلا من الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لإنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

واستعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم من جهود على مستوى الوقاية والكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بمحافظة أسوان خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تم الكشف على 655 سائقا بالطرق السريعة ،كذلك الكشف على 231 موظفا بالجهاز الإداري، كما انه على مستوى الخدمات الوقائية فقد تم تنفيذ برامج توعوية عن خطورة تعاطى المخدرات في 15 قرية من الفرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات.

كما تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية في محافظة سوهاج، حيث تم الكشف على 2485 سائقا بالطرق السريعة، كذلك الكشف على 1384 موظفا بالجهاز الإداري بالمحافظة، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بالمحافظة، وأيضا تنفيذ أنشطة توعوية في 20 قرية من قرى "حياة كريمة " .