روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

كتب محمد جمال

أعلن المركز الفيدرالى الروسى لمكافحة الأوبئة، عن رصد أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 17126 إصابة فى اليوم الماضى.

وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 18555 حالة إصابة جديدة بكورونا وتوفي 47 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 44 وفاة في اليوم السابق.

وأضاف البيان أنه تم نقل 1906 مرضى إلى المستشفيات، وتماثل 9817 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 9752 مريضا في اليوم السابق.

بذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة 18 مليونا و672422 حالة ووفاة 382651 حالة وشفاء 18 مليونا و29833 حالة.