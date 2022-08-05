اليوم السابع
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الداخلية: ضبط 138 متهما فى جرائم ابتزاز وتشهير عبر السوشيال ميديا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:05 م
الداخلية: ضبط 138 متهما فى جرائم ابتزاز وتشهير عبر السوشيال ميديا حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية ومديريات الأمن لتحديد وضبط مرتكبى جرائم تقنية المعلومات خاصة المرتبطة بالتشهير وإساءة السمعة، حيث أسفرت تلك الجهود بإستخدام التقنيات الفنية والبرامج التكنولوجية الحديثة عن تحديد وضبط عدد (138) متهم لإرتكابهم (225) واقعة "تشهير وإساءة وتهديد وابتزاز".
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.

تشهير

ابتزاز

قذف

استغلال

جرائم السوشيال ميديا



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