مياه المنوفية: برنامج تدريبى لتنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الإدارة العامة للتدريب ستبدأ في تنفيذ البرنامج التدريبي "تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية " تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة.

وأكد على أهمية تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات العاملين للوصول إلى أداء مؤسسى متميز، فى إطار اهتمام الدولة بالعمالة الفنية.

وشملت الخطة التدريبية عدة محاور منها السلوكيات داخل وخارج العمل، واجبات ومهام الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى، أخلاقيات العمل والافعال المحظورة طبقا للائحة الشركة، مهارات القيادة واجراءات الصيانة وكيفية الحفاظ عليها، السلامة والصحة للقيادة الآمنة والاسعافات الاولية

يأتى ذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة فى بناء الفرد، وتأكيدا لحرص الشركة على تنمية قدرات العاملين في شتى المجالات، حيث تبنت الشركة استراتيجية جديدة في التدريب تعتمد على تدريب الفئات الوظيفية للمجموعة النوعية للعمالة الحرفية بهدف التقليل من أخطاء العمل، ومنع حدوث إصابات العمل أو حدوث وفيات بسبب العمل، وكذلك التقليل من الأعطال للمعدات، وزيادة الرضا الوظيفى والولاء للشركة، وبالتالى زيادة الإنتاجية.