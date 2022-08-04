كيت ميدلتون ووليام والأمير تشارلز ودوقة كورنوال يهنئون ميجان ماركل بعيد ميلادها

كتبت ريهام عبد الله

حرص كل من الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، والأمير تشارلز ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، على تهنئة ميجان ماركل، دوقة ساسكس بعيد ميلادها، ونشروا نفس الصورة لميجان لتهنئتها بعيد ميلادها الحادى والأربعين اليوم.

نشرت حسابات دوق ودوقة كامبريدج على إنستجرام وتويتر صورة لدوقة ساسكس من احتفالات اليوبيل للملكة في يونيو إلى جانب رسالة بسيطة: "نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس!"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

بعد ذلك بوقت قصير، شارك أمير ويلز ودوقة كورنوال برسالة وصورة مماثلة لتهنئة ميجان ماركل بعيد ميلادها، تُظهر الصور التي اختارها الزوجان ميجان في خدمة عيد الشكر بمشاركة الملكة اليزابيث في كاتدرائية القديس بولس، ولا تظهر زوجها الأمير هارى.

كانت الخدمة هي الحدث الوحيد من يوبيل الملكة الذي حضره دوق ودوقة ساسكس علنًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي شوهد فيها الزوجان مع العائلة المالكة البريطانية منذ خدمة الكومنولث الفاترة في Westminster Abbey في مارس 2020، قبل وقت قصير من استقالتهما رسميًا من منصبهما في العائلة المالكة.



أمير ويلز ودوقة كورنوال



دوق ودوقة كامبريدج



ميجان ماركل

ومن جهة أخرى أكد المحرر الملكى توم باور أن الخلاف المستمر بين الأمير هارى وشقيقه الأمير ويليام قد تفاقم بسبب ميل ميجان ماركل إلى "الانتصار"، ويبدو أن فرص تصالح الأخوين ضئيلة.