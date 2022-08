كيت ميدلتون ووليام والأمير تشارلز ودوقة كورنوال يهنئون ميجان ماركل بعيد ميلادها

حرص كل من الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، والأمير تشارلز ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، على تهنئة ميجان ماركل، دوقة ساسكس بعيد ميلادها، ونشروا نفس الصورة لميجان لتهنئتها بعيد ميلادها الحادى والأربعين اليوم.

نشرت حسابات دوق ودوقة كامبريدج على إنستجرام وتويتر صورة لدوقة ساسكس من احتفالات اليوبيل للملكة في يونيو إلى جانب رسالة بسيطة: "نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوقة ساسكس!"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

بعد ذلك بوقت قصير، شارك أمير ويلز ودوقة كورنوال برسالة وصورة مماثلة لتهنئة ميجان ماركل بعيد ميلادها، تُظهر الصور التي اختارها الزوجان ميجان في خدمة عيد الشكر بمشاركة الملكة اليزابيث في كاتدرائية القديس بولس، ولا تظهر زوجها الأمير هارى.

كانت الخدمة هي الحدث الوحيد من يوبيل الملكة الذي حضره دوق ودوقة ساسكس علنًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي شوهد فيها الزوجان مع العائلة المالكة البريطانية منذ خدمة الكومنولث الفاترة في Westminster Abbey في مارس 2020، قبل وقت قصير من استقالتهما رسميًا من منصبهما في العائلة المالكة.

ومن جهة أخرى أكد المحرر الملكى توم باور أن الخلاف المستمر بين الأمير هارى وشقيقه الأمير ويليام قد تفاقم بسبب ميل ميجان ماركل إلى "الانتصار"، ويبدو أن فرص تصالح الأخوين ضئيلة.

وتحدث فباور، مؤلف الكتاب الجديد Revenge: Meghan ، Harry and the War Between the Windsors لمجلة OK! عن الخلاف المستمر بين هاري وميجان والعائلة المالكة، وآثار بشكل خاص الجدل حول نزاع هاري مع شقيقه الأكبر ويليام، وادعى" باور" أن خلاف هاري وويليام اشتعل عندما طلب ويليام من هاري أن يأخذ الأمور ببطء مع ميجان قبل زفافهما الملكي في عام 2018.

وأضاف أنه بعد وقت قصير من زفاف هارى وميجان انهارت العلاقات بين الأربعة (هارى وميجان وكيت وويليام)، وأوضح باور قائلا: "الوقت قد فات على الأخوين الملكيين للمصالحة فى المقام الأول بسبب ميل ميجان للعب دور الضحية".

وعلى جانب آخر توقعت إحدى مساعدات الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زواج الأمير هارى من ميجان ماركل "سينتهى كله بالدموع"، وكشفت سوزان هاسي، التي كانت تعمل مع الملكة إليزابيث الثانية، منذ الستينيات، عن توقعها في تصريحات أدلت بها خلال مأدبة غداء مع المديرين التنفيذيين قبل أشهر من حفل زفاف الزوجين في مايو 2018، وفقًا لموقع "نيويورك بوست".

وتم الكشف عن تعليقات المساعدة من خلال كتاب مؤلف السير الذاتية البريطانى المعروف توم باور "الانتقام هارى وميجان حرب آل وندسور"، الذى أعاد حياة الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل لدائرة الضوء من جديد.