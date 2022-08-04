ضبط عاطل بحوزته 6 طرب حشيش و100 جرام هيرويين قبل ترويجها في سوهاج

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش وزنت ما يقرب من 600 جرام و100 جرام من مخدر الهيرويين وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز وذلك بقصد الإتجار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة عن قيام المدعو هيثم ع ع ع 25 سنة عاطل ويقيم دائرة المركز والسابق إتهامه فـي عدة قضايا مخدرات بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب استصدار اذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم دائرة المركز وبحوزته " 6" طرب من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي "600 جرام" وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 100 جرام ,مبلغ 500 جنيهاً وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية>

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والدراجة للتنقل والتوزيع تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.