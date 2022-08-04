اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 12:21 ص
أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء مباحثات مع بيلوسى في طوكيو الجمعة

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:00 ص
رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء مباحثات مع بيلوسى في طوكيو الجمعة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ ش أ

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يعتزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد إجراء محادثات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في العاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة، وفقا لما أكدته مصادر بالحكومة اليابانية.


وقالت المصادر -وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية- "من المتوقع أن يناقش كيشيدا وبيلوسي، اللذان يقومان بجولة آسيوية، الوضع المحيط بتايوان.


يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أنها قدمت احتجاجا قوي اللهجة للحكومة الأمريكية بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء "للاعتراض بحزم" و"التنديد بشدة" بزيارة بيلوسي.


اليابان

فوميو كيشيدا

نانسي بيلوسى

مجلس النواب الأمريكي

تايوان



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