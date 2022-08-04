تعرف على فوائد المغنيسيوم.. منها الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

كتب – حسام الشقويرى

المغنيسيوم معدن مهم لوظائف الجسم ويساعد المغنيسيوم فى الحفاظ على ضغط الدم طبيعيًا ، وقوة العظام ، واستقرار ضربات القلب ، ويقول الخبراء إن الكثير من الناس في الولايات المتحدة لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم، والبالغون الذين يحصلون على أقل من الكمية الموصى بها من المغنيسيوم هم أكثر عرضة لارتفاع علامات الالتهاب ، وقد ارتبط الالتهاب بدوره بحالات صحية كبيرة مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان وعامل خطر لهشاشة العظام ، وفقا لما نشره موقع webmd.

وهناك بعض الأدلة على أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والمعادن الأخرى يمكن أن يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويستخدم المغنيسيوم عن طريق الوريد أو الحقن لعلاج حالات أخرى ، مثل الارتعاج أثناء الحمل ونوبات الربو الشديدة ، و المغنيسيوم هو أيضا العنصر الرئيسي في العديد من مضادات الحموضة والملينات.

المصادر الطبيعية للمغنيسيوم

تشمل مصادر الغذاء الطبيعية للمغنيسيوم ما يلي:

الخضار الورقية الخضراء ، مثل السبانخ

المكسرات

الفول والبازلاء وفول الصويا

حبوب القمح الكاملة

مخاطر المغنيسيوم

- آثار جانبية.. يمكن أن تسبب مكملات المغنيسيوم الغثيان والتشنجات والإسهال ، وغالبًا ما تسبب مكملات المغنيسيوم تليين البراز.

- التفاعلات.. قد تتفاعل مكملات المغنيسيوم مع بعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول وأدوية القلب أو المضادات الحيوية.

المخاطر.. يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري أو أمراض الأمعاء أو أمراض القلب أو أمراض الكلى عدم تناول المغنيسيوم قبل التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.

جرعة مفرطة.. يمكن أن تشمل علامات جرعة زائدة من المغنيسيوم الغثيان والإسهال وانخفاض ضغط الدم وضعف العضلات والإرهاق ، وعند تناول جرعات عالية جدًا ، يمكن أن يكون المغنيسيوم قاتلاً، ويحصل معظم الناس على ما يكفي من المغنيسيوم من الأطعمة ولا يحتاجون إلى تناول مكملات المغنيسيوم، ويمكن أن يكون الاستخدام المفرط لمكملات المغنيسيوم سامًا، بالإضافة إلى ما تحصل عليه من الطعام ، فإن أعلى جرعة يجب أن تتناولها من مكملات المغنيسيوم هي:

65 مجم / يوم للأطفال من سن 1-3

110 مجم / يوم للأطفال من سن 4-8

350 مجم / يوم للبالغين والأطفال من سن 9 سنوات فما فوق