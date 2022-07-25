طبيبة روسية تحذر من خطر نقص المغنيسيوم في الجسم

كتبت نهير عبد النبى

نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية في الجسم من أخطر الأشياء التي تؤثر بشكل كبير على الجسم وتعرضك لمشاكل صحية ومضاعفات، وحسب ما ذكرته دويتشه فيله "إذاعة صوت المانيا" حذرت الدكتورة ليديا سينيتسينا، من خطر تطور بعض الأمراض بسبب نقص تركيز عنصر المغنيسيوم في الجسم فترة طويلة

وتشير الطبيبة إلى أن عنصر المغنيسيوم، هو أحد أهم العناصر المعدنية لعمل الجهاز العصبي كما أنه يساهم في عمليات تبادل خلايا الجهاز العصبي للطاقة والكهرباء وكذلك العضلات الهيكلية والملساء والأهم، أنه يساعد الجهاز العصبي في التغلب على الإجهاد.

وتضيف، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي والإسهال المزمن ومرض السكري واستأصلت الغدة الدرقية عندهم، هم ضمن مجموعة الخطر، لذلك يحتاجون إلى نسبة أعلى من عنصر المغنيسيوم مقارنة بالآخرين وتشير إلى أن الأعراض الأكثر انتشارا لنقص المغنيسيوم في الجسم، هي اضطراب النوم ليلا، والإجهاد الدائم، والتهيج العصبي واللامبالاة والتشنجات العضلية المختلفة.

وحسب ما ذكره موقع healthy هناك بعض الأكلات التي تحتوى على مغنسيوم ينصح بتناولها لمن يعانى من النقص وهى:

- البقوليات

تحتوى البقوليات على نسبة عالية من المغنيسيوم والفيتامينات الأخرى الهامة لصحة الجسم ومنها فول الصويا .

-دقيق الشوفان

يحتوى دقيق الشوفان من أكثر الأكلات التي تحتوي على المغنيسيوم والمواد المضادة للأكسدة

-الذرة

الذرة تحتوى على كمية عالية من بالمغنسيوم كما أنها تحتوي على ألياف غذائية ونسبة عالية من البروتينات الهامة لصحة الجسم.

-الأسماك

تحتوى الأسماك أيضا على نسبة عالية من المغنيسيوم وبعض الاحماض والفيتامينات الهامة لصحة الجسم .